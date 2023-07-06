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Британия ввела санкции против киберкомандования КСИР и начальников иранских тюрем

Британия ввела санкции против киберкомандования КСИР и начальников иранских тюрем Британское правительство ввело санкции против киберкомандования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), верховных советов по кибербезопасности и культурной революции Ирана, их руководства, а также начальников нескольких иранских тюрем.
Другие страны
6 июля 2023 г. 17:12
Британия ввела санкции против киберкомандования КСИР и начальников иранских тюрем

Британское правительство ввело санкции против киберкомандования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), верховных советов по кибербезопасности и культурной революции Ирана, их руководства, а также начальников нескольких иранских тюрем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, санкционный список, опубликованный на сайте британского МИД, пополнился в четверг 13 новыми позициями.

В обосновании ограничительных мер указывается, что попавшие в список организации якобы "участвуют или участвовали в серьезных нарушениях прав человека в Иране и среди прочего несут ответственность за нарушение или призывы к нарушению свободы слова, выражения мнений и мирных собраний".

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