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Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области

Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области Власти Великобритании ввели ограничительные меры в отношении "главы правительства" Херсонской области Сергея Елисеева.
Другие страны
4 октября 2022 г. 16:35
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области

Власти Великобритании ввели ограничительные меры в отношении "главы правительства" Херсонской области Сергея Елисеева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном во вторник санкционном списке Соединенного Королевства.

Рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, были применены к Елисееву по причине того, что "он причастен к действиям по дестабилизации Украины".

Отметим, что после проведения "референдумов" о присоединении в состав России подконтрольных территорий Украины, РФ признал государственный "суверенитет" и "независимость" Запорожской и Херсонской областей.

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