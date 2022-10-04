Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области

Власти Великобритании ввели ограничительные меры в отношении "главы правительства" Херсонской области Сергея Елисеева.

Власти Великобритании ввели ограничительные меры в отношении "главы правительства" Херсонской области Сергея Елисеева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном во вторник санкционном списке Соединенного Королевства.

Рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, были применены к Елисееву по причине того, что "он причастен к действиям по дестабилизации Украины".

Отметим, что после проведения "референдумов" о присоединении в состав России подконтрольных территорий Украины, РФ признал государственный "суверенитет" и "независимость" Запорожской и Херсонской областей.