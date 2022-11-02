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Британия ввела санкции против экс-руководителей металлургической компании РФ

Британия ввела санкции против экс-руководителей металлургической компании РФ Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской металлургической компании "Евраз" Александра Фролова и Александра Абрамова.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 15:28
Британия ввела санкции против экс-руководителей металлургической компании РФ

Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской горно-металлургической компании "Евраз" Александра Фролова и Александра Абрамова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном санкционном списке, опубликованном в среду МИД Соединенного Королевства.

Кроме того, в санкционный список вошли и российские предприниматели: гендиректор компании "Татавтодор" Айрат Шаймиев и глава компании "Таиф" Альберт Шигабутдинов.

снованием для введения рестрикций против указанных лиц указано получение ими "выгоды от правительства России или его поддержка". Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию королевства и заморозку активов на территории страны в случае их наличия.

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Версия на английском языке UK sanctions former heads of Russian steel manufacturer
Версия на азербайджанском языке Britaniya Rusiyanın metallurgiya şirkətinin keçmiş rəhbərlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

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