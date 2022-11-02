Британия ввела санкции против экс-руководителей металлургической компании РФ

Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской металлургической компании "Евраз" Александра Фролова и Александра Абрамова.

Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской горно-металлургической компании "Евраз" Александра Фролова и Александра Абрамова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном санкционном списке, опубликованном в среду МИД Соединенного Королевства.

Кроме того, в санкционный список вошли и российские предприниматели: гендиректор компании "Татавтодор" Айрат Шаймиев и глава компании "Таиф" Альберт Шигабутдинов.

снованием для введения рестрикций против указанных лиц указано получение ими "выгоды от правительства России или его поддержка". Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию королевства и заморозку активов на территории страны в случае их наличия.