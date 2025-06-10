Британия ввела санкции против двух израильских министров

Великобритания ввела рестрикции в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Великобритания ввела рестрикции в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Как передает Report, об этом свидетельствует обновленный черный список на сайте британского правительства.

По мнению Лондона, Смотрич и Бен-Гвир "несут ответственность за участие, подстрекательство, продвижение и (или) поддержку деятельности, которая представляет собой серьезное нарушение права человека не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, в том числе актам агрессии и насилия, совершенным по отношению к палестинцам на Западном берегу" реки Иордан.

В МИД Великобритании заявили, что Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия также "объявили о введении санкций и других мер" в отношении Смотрича и Бен-Гвира.

Отметим, что ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку счетов.