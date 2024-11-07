О нас

Лондон добавил 56 физических и юрлиц в санкционные списки, связанные с РФ, ЦАР и Ливией

Лондон добавил 56 физических и юрлиц в санкционные списки, связанные с РФ, ЦАР и Ливией Власти Великобритании расширили санкционные списки, добавив в них 56 физических и юридических лиц.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 13:58
Лондон добавил 56 физических и юрлиц в санкционные списки, связанные с РФ, ЦАР и Ливией

Власти Великобритании расширили санкционные списки, добавив в них 56 физических и юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Санкции введены по различным причинам, среди них – "угроза миру, стабильности и безопасности Ливии" и "дестабилизация или подрыв, или создание угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Кроме того, речь идет о "подрыве и угрозе миру, стабильности и безопасности ЦАР" и за "деятельность, связанную с химоружием".

12.58

Великобритания внесла в санкционные списки военизированную организацию "Африканский корпус" за связи с Россией.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении британского правительства.

Кроме того, введены санкции против трех россиян и одной российской организации, которых британская сторона обвиняет в причастности к деятельности ЧВК "Вагнер" в ЦАР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UK imposes sanctions on "African Corps" and individuals linked to Wagner group

Самое важное

Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi