Лондон добавил 56 физических и юрлиц в санкционные списки, связанные с РФ, ЦАР и Ливией

Власти Великобритании расширили санкционные списки, добавив в них 56 физических и юридических лиц.

Власти Великобритании расширили санкционные списки, добавив в них 56 физических и юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Санкции введены по различным причинам, среди них – "угроза миру, стабильности и безопасности Ливии" и "дестабилизация или подрыв, или создание угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Кроме того, речь идет о "подрыве и угрозе миру, стабильности и безопасности ЦАР" и за "деятельность, связанную с химоружием".

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Великобритания внесла в санкционные списки военизированную организацию "Африканский корпус" за связи с Россией.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении британского правительства.

Кроме того, введены санкции против трех россиян и одной российской организации, которых британская сторона обвиняет в причастности к деятельности ЧВК "Вагнер" в ЦАР.