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Британия введет санкционный режим против организаторов нелегальной миграции

Британия введет санкционный режим против организаторов нелегальной миграции Правительство Великобритании введет первый в мире санкционный режим против организаторов нелегальной миграции.
Другие страны
9 января 2025 г. 04:50
Британия введет санкционный режим против организаторов нелегальной миграции

Правительство Великобритании введет первый в мире санкционный режим против организаторов нелегальной миграции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Ожидается, что режим вступит в силу в течение 2025 года. Сам план будет представлен 9 января главой МИД Дэвидом Лэмми. Как сказано в сообщении Форин оффиса, действия властей направлены на то, чтобы "парализовать деятельность преступных группировок, занимающихся контрабандой людей, и лишить их финансирования".

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин для Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш на надувных лодках в королевство перебрались более 150 тыс. нелегалов. Правительство Лейбористской партии, сформировавшееся после парламентских выборов 4 июля, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения потока нелегальных мигрантов в Великобританию.

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