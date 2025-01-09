Британия введет санкционный режим против организаторов нелегальной миграции

Правительство Великобритании введет первый в мире санкционный режим против организаторов нелегальной миграции.

Правительство Великобритании введет первый в мире санкционный режим против организаторов нелегальной миграции.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Ожидается, что режим вступит в силу в течение 2025 года. Сам план будет представлен 9 января главой МИД Дэвидом Лэмми. Как сказано в сообщении Форин оффиса, действия властей направлены на то, чтобы "парализовать деятельность преступных группировок, занимающихся контрабандой людей, и лишить их финансирования".

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин для Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш на надувных лодках в королевство перебрались более 150 тыс. нелегалов. Правительство Лейбористской партии, сформировавшееся после парламентских выборов 4 июля, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения потока нелегальных мигрантов в Великобританию.