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Британия впервые с мая 2024 года нанесла при поддержке США удары по Йемену

Британия впервые с мая 2024 года нанесла при поддержке США удары по Йемену об этом сообщил британский телеканал Sky News
Другие страны
30 апреля 2025 г. 11:01
Британия впервые с мая 2024 года нанесла при поддержке США удары по Йемену

Великобритания впервые после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США присоединилась к американским ударам по Йемену. ВВС королевства во вторник атаковали цели в пригороде столицы Саны, которую контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил британский телеканал Sky News.

"Истребители [Eurofighter] Typhoon королевских ВВС успешно нанесли удары по военному объекту хуситов в Йемене <...>. Мы нанесли эти удары при поддержке США, чтобы ослабить потенциал хуситов и предотвратить дальнейшие нападения на британские и международные суда (в Красном море и Аденском заливе)", - сказал британский министр обороны Джон Хили, его заявление опубликовано на официальной странице ведомства в Х.

По словам Хили, что действия движения привели к сокращению перевозок в Красном море на 55% и нанесли многомиллиардный ущерб.

Минобороны Великобритании проанализировало разведданные о скоплении зданий в 24 км к югу от Саны. Строения якобы использовались хуситами для производства БПЛА. ВВС нанесли удары по нескольким зданиям высокоточными управляемыми бомбами Paveway IV. В оборонном ведомстве подтвердили Sky News, что это был первый британский удар по целям на территории Йемена с мая прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya 2024-cü ilin mayından bəri ilk dəfə Yəmənə zərbələr endirib

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