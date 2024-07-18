Британия внесла 11 нефтяных танкеров в санкционный список по России

Великобритания внесла 11 нефтяных танкеров в свой санкционный список по России.

Великобритания внесла 11 нефтяных танкеров в свой санкционный список по России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленной версии документа британского Минфина.

В нем говорится о том, что перечисленные суда используются Россией для обхода введенных западными странами ограничений на торговлю российской нефтью и нефтепродуктами. Им запрещается доступ в порты Соединенного Королевства, их регистрация в судовом реестре Великобритании может быть прекращена. В документе предупреждается, что капитаны и лоцманы указанных судов могут получить предписание об их задержании.

18 июля, выступая на открытии саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в английском графстве Оксфордшир, премьер-министр Великобритании Кир Стармер утверждал, что Европе необходимо активнее бороться с так называемым российским теневым флотом.