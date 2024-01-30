Британия вместе с союзниками рассмотрит вопрос признания палестинского государства

Великобритания и ее союзники рассмотрят возможность признания палестинского государства в рамках дипломатических усилий по обеспечению прогресса в урегулировании палестино-израильского конфликта путем создания двух государств.

Великобритания и ее союзники рассмотрят возможность признания палестинского государства в рамках дипломатических усилий по обеспечению прогресса в урегулировании палестино-израильского конфликта путем создания двух государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в Лондоне на приеме для послов арабских стран.

По его словам, палестинцам необходимо убедиться в налаживании "необратимого прогресса в решении проблемы создания двух государств и, что особенно важно, создания палестинского государства".

"На нас лежит ответственность, потому что мы должны начать определять, как будет выглядеть палестинское государство, что оно будет включать в себя, как будет работать", - сказал Кэмерон. Затем, как сообщил министр, Лондон вместе с союзниками рассмотрит "вопрос признания палестинского государства, в том числе в ООН". "Это может стать одним из факторов, который поможет сделать этот процесс необратимым", - уточнил он, подчеркнув, что для палестинцев необходимо определить четкий "политический горизонт".

Ранее Великобритания ознакомила другие страны с планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предполагает немедленное объявление гуманитарной паузы, создание палестинского правительства технократов, которое будет управлять Западным берегом реки Иордан и сектором Газа. Речь идет и об освобождении всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, а также о подкрепленных арабскими странами гарантиях того, что радикальное палестинское движение навсегда прекратит удары по территории Израиля. Также из плана следует, что военное руководство движения должно покинуть территорию сектора Газа.