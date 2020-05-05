Британия вышла на второе место по смертности от COVID-19

Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 693, до 29 427.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД Доминик Рааб.

Это означает, что Великобритания, обойдя Италию, вышла на второе место в мире после США по количеству умерших от коронавируса.

В понедельник количество умерших составляло 28 734, дневной прирост составлял 288 человек, однако это были данные выходных, а в выходные система оповещения не работает в полную силу.

Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 4 406 - до 194 990.