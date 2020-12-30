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Британия ужесточит локдаун из-за COVID-19

Британия ужесточит локдаун из-за COVID-19 Правительство Великобритании с 31 декабря ужесточит ограничения в еще нескольких регионах страны в связи с быстрым ростом заболеваний коронавирусом.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 20:32
Британия ужесточит локдаун из-за COVID-19

Правительство Великобритании с 31 декабря ужесточит ограничения в еще нескольких регионах страны в связи с быстрым ростом заболеваний коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

В режиме локдауна окажутся еще несколько миллионов человек.

"Из-за распространения нового штамма коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений", - сказал он, выступая в среду в парламенте.

В настоящее время самые жесткие ограничения действуют в Лондоне и на Юго-Востоке Англии, с 31 декабря локдаун будет введен на 75% Англии, включая Северо-Восток, Большой Манчестер, Мидлендс и Юго-Запад региона. В оставшихся регионах уровень угрозы распространения COVID-19 также будет повышен на одну ступень.

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