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Британия утроила помощь жителям сектора Газа

Британия утроила помощь жителям сектора Газа Великобритания утроила гуманитарную помощь сектору Газа, а также координирует усилия с Катаром по увеличению потока поставок нуждающимся в анклаве.
Другие страны
25 января 2024 г. 22:05
Британия утроила помощь жителям сектора Газа

Великобритания утроила гуманитарную помощь сектору Газа, а также координирует усилия с Катаром по увеличению потока поставок нуждающимся в анклаве.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Масштаб страданий в секторе Газа невообразим. Необходимо сделать больше и быстрее, чтобы помочь людям, оказавшимся в этой отчаянной ситуации. Мы утроили нашу помощь Газе, а сотрудничество с такими партнерами, как Катар, помогает доставлять через границу жизненно важную помощь и оборудование тем, кто живет в условиях опустошения", — заявил Кэмерон.

До этого Дэвид Кэмерон заявил, что достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке невозможно без создания палестинского государства.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Qəzza sakinlərinə yardımı üç dəfə artırıb

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