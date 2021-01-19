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Британия установила суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19

Британия установила суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19 Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1 610 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом составило 33 355.
Другие страны
19 января 2021 г. 20:56
Британия установила суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19

Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1 610 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом составило 33 355.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее в стране было зарегистрировано 37 535 случаев заболевания, скончались 599 человек.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,4 миллиона человек, скончались 91 470 человек. Согласно последним статистическим данным, Британия находится сейчас на первом месте в мире по суточным показателям смертности.

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