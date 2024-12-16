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Британия установила дипломатический контакт с новыми властями Сирии

Британия установила дипломатический контакт с новыми властями Сирии Великобритания установила контакт с сирийской группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам".
Другие страны
16 декабря 2024 г. 03:46
Британия установила дипломатический контакт с новыми властями Сирии

Великобритания установила контакт с сирийской группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам".

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.

"Мы хотим увидеть представительное, инклюзивное правительство. Мы хотим, чтобы запасы химического оружия были под контролем и не использовались, мы хотим гарантировать, что в Сирии не будет продолжения насилия. По всем этим причинам, используя все доступные нам каналы, это дипломатические и, конечно, разведывательные каналы, мы стараемся вести дела с ХТШ в тех областях, где требуется", - отмечается в заявлении главы Форин оффиса.

Ранее власти королевства пообещали обсудить возможность пересмотра статуса сирийской группировки.

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