Британия усилит кибербезопасность Украины

Великобритания выделит 16 млн фунтов стерлингов (20,48 млн долларов) Украине на укрепление киберзащиты.

Великобритания выделит 16 млн фунтов стерлингов (20,48 млн долларов) Украине на укрепление киберзащиты.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

"Это решение было принято в то время, когда Украина начала очередное контрнаступление на Россию, в дополнение к 6,35 млн фунтов стерлингов, обещанных в прошлом году. Еще 9 млн фунтов стерлингов потенциально могут поступить от международных союзников", - пишет издание.

Отмечается, что пакет помощи сможет помочь Украине защитить критически национальную инфраструктуру от разрушительных российских атак в то время, когда украинские воины продолжают вытеснять врага с временно оккупированных территорий.