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Британия усилит кибербезопасность Украины

Британия усилит кибербезопасность Украины Великобритания выделит 16 млн фунтов стерлингов (20,48 млн долларов) Украине на укрепление киберзащиты.
Другие страны
18 июня 2023 г. 16:14
Британия усилит кибербезопасность Украины

Великобритания выделит 16 млн фунтов стерлингов (20,48 млн долларов) Украине на укрепление киберзащиты.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

"Это решение было принято в то время, когда Украина начала очередное контрнаступление на Россию, в дополнение к 6,35 млн фунтов стерлингов, обещанных в прошлом году. Еще 9 млн фунтов стерлингов потенциально могут поступить от международных союзников", - пишет издание.

Отмечается, что пакет помощи сможет помочь Украине защитить критически национальную инфраструктуру от разрушительных российских атак в то время, когда украинские воины продолжают вытеснять врага с временно оккупированных территорий.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya kibermüdafiəni gücləndirmək üçün Ukraynaya vəsait ayıracaq

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