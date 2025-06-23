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Британия также призвала своих граждан в Катаре не покидать место пребывания

Британия также призвала своих граждан в Катаре не покидать место пребывания Британия также призвала своих граждан в Катаре не покидать место пребывания
Другие страны
23 июня 2025 г. 18:46
Британия также призвала своих граждан в Катаре не покидать место пребывания

Правительство Великобритании также призвало своих граждан в Катаре не покидать место пребывания до дальнейшего уведомления.

Как сообщает Report, об предписание опубликовано на сайте британского правительства.

Ранее сегодня посольство США в Катаре выступило с аналогичным призывом к своим гражданам. В качестве причины отмечались "соображения предосторожности".

"После предупреждения Соединенных Штатов, в качестве меры предосторожности мы рекомендуем гражданам Великобритании в Катаре оставаться на месте до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Напомним, в МИД Катара заявили, что рекомендации посольства США "необязательно свидетельствуют наличии конкретных угроз".

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