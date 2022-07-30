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Британия, США и Финляндия проводят совместные военные учения

Британия, США и Финляндия проводят совместные военные учения Великобритания совместно с Финляндией, которая готовится к вступлению в НАТО, проводит военные учения. В них также участвуют и США.
Другие страны
30 июля 2022 г. 09:58
Британия, США и Финляндия проводят совместные военные учения

Великобритания совместно с Финляндией, которая готовится к вступлению в НАТО, проводит военные учения. В них также участвуют и США.

Как передает Report, об этом сообщает Skynews со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Около 150 военнослужащих британской армии и Королевских ВВС присоединились к американским и финским коллегам в четырехдневных учениях Vigilant Fox.

"Учения Vigilant Fox продемонстрировали силу и оперативную совместимость наших вооруженных сил с союзниками из США и Финляндии, также подтвердили приверженность обороне и безопасности в регионе Балтийского моря", - заявил британский министр обороны Джеймс Хиппи.

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