Британия, США и Финляндия проводят совместные военные учения

Великобритания совместно с Финляндией, которая готовится к вступлению в НАТО, проводит военные учения. В них также участвуют и США.

Великобритания совместно с Финляндией, которая готовится к вступлению в НАТО, проводит военные учения. В них также участвуют и США.

Как передает Report, об этом сообщает Skynews со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Около 150 военнослужащих британской армии и Королевских ВВС присоединились к американским и финским коллегам в четырехдневных учениях Vigilant Fox.

"Учения Vigilant Fox продемонстрировали силу и оперативную совместимость наших вооруженных сил с союзниками из США и Финляндии, также подтвердили приверженность обороне и безопасности в регионе Балтийского моря", - заявил британский министр обороны Джеймс Хиппи.