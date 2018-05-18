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    Британия созывает сессию ОЗХО из-за дела "Скрипаля" и химатаки в Сирии

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/  Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон предложил провести в июне специальную сессию Конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    Как передает Report, по его словам, поводом для этого шага стала «жестокость властей Сирии» при якобы имевшей место химатаке в Восточной Гуте и попытка отравления в Солсбери агента Сергея Скрипаля.

    «Жестокость Асада в Сирии и попытка убийства в Солсбери несут угрозу конвенции о запрещении химоружия и тому порядку, который обеспечивает нашу безопасность», — сказал Джонсон, которого цитирует пресс-служба британского МИД.

    Свое предложение министр озвучил в Париже на конференции по сотрудничеству в борьбе с использованием химического оружия с участием 33 стран.

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