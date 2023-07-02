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Британия создаст новые ракеты, чтобы заменить переданные Украине Storm Shadow

Британия создаст новые ракеты, чтобы заменить переданные Украине Storm Shadow Программа разработки новейшей крылатой и противокорабельной ракеты Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW) будет реализована Королевским флотом Британии до 2028 года.
Другие страны
2 июля 2023 г. 22:57
Британия создаст новые ракеты, чтобы заменить переданные Украине Storm Shadow

Программа разработки новейшей крылатой и противокорабельной ракеты Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW) будет реализована Королевским флотом Британии до 2028 года.

Как передает Report, об этом сообщает UK Defence Journal со ссылкой на источники в Минобороны.

Известно, что программа разработки крылатого/противокорабельного оружия (FC/ASW) сейчас находится на этапе оценки. Планируемой датой начала эксплуатации и оснащения Королевского флота ракетами FC/ASW является 2028 год.

Это оружие должно заменить находящуюся на вооружении Великобритании и Франции крылатую ракету воздушного базирования Storm Shadow/SCALP, а также противокорабельные ракеты Exocet во Франции и Harpoon в Великобритании.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya 2028-ci ilə qədər Ukraynaya göndərdiyi raketlərin əvəzinə yenilərini istehsal edəcək

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