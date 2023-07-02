Британия создаст новые ракеты, чтобы заменить переданные Украине Storm Shadow

Программа разработки новейшей крылатой и противокорабельной ракеты Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW) будет реализована Королевским флотом Британии до 2028 года.

Программа разработки новейшей крылатой и противокорабельной ракеты Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW) будет реализована Королевским флотом Британии до 2028 года.

Как передает Report, об этом сообщает UK Defence Journal со ссылкой на источники в Минобороны.

Известно, что программа разработки крылатого/противокорабельного оружия (FC/ASW) сейчас находится на этапе оценки. Планируемой датой начала эксплуатации и оснащения Королевского флота ракетами FC/ASW является 2028 год.

Это оружие должно заменить находящуюся на вооружении Великобритании и Франции крылатую ракету воздушного базирования Storm Shadow/SCALP, а также противокорабельные ракеты Exocet во Франции и Harpoon в Великобритании.