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Британия создаст национальные силы кибербезопасности

Британия создаст национальные силы кибербезопасности Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и новое "космическое командование".
Другие страны
19 ноября 2020 г. 05:59
Британия создаст национальные силы кибербезопасности

Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и новое "космическое командование".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия правительства.

О создании новых спецслужб объявит в четверг в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Новые структуры создаются по итогам пересмотра эффективности национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ, инициированного Джонсоном в начале этого года. Для укрепления обороноспособности страны, в том числе, в области высоких технологий, правительство страны выделит минобороны дополнительно к уже утвержденному бюджету 16,5 миллиарда фунтов стерлингов.

"Все это позволит правительству инвестировать в прорывные технологии и сделать Британию глобальным лидером в киберпространстве и космосе... Премьер-министр объявит о создании нового агентства, которое будет заниматься искусственным интеллектом, создании национальных кибер-сил для защиты наших граждан, а также о создании нового "космического командования", которое сможет запустить нашу первую ракету в 2022 году", - говорится в заявлении канцелярии правительства.

Все это, а также увеличение оборонных расходов необходимо, по заявлению властей, для успешного противостояния "врагам", использующим современные вооружение и методы атак.

"Со времен холодной войны угроза от противника выросла. Наши традиционные способы обороны и сдерживания остаются жизненно важными, и наши вооруженные силы каждый день делают все, чтобы не допустить террор к берегам Британии. Но наши враги действуют для отстаивания собственных интересов все более сложными способами, в том числе и в киберпространстве", - говорится в сообщении.

"Я принял это решение в разгар пандемии, потому что защита государства является первостепенной задачей. Это наш шанс... преобразовать наши вооруженные силы, укрепить влияние в мире, объединиться и поднять страну на новый уровень, использовать новые технологии, а также защитить наших граждан и образ жизни", - приводятся в сообщении выдержки из речи Джонсона, с которой он выступит в четверг в парламенте.

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