Британия сообщила об успешном испытании лазера против БПЛА

Армия Великобритании впервые успешно протестировала против летающих беспилотников лазер, установленный на бронеавтомобиле.

Армия Великобритании впервые успешно протестировала против летающих беспилотников лазер, установленный на бронеавтомобиле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте правительства.

"Британская армия впервые успешно использовала оружие с высокоэнергетическим лазером, установленном на бронеавтомобиле, уничтожив дроны в полете", - говорится в тексте.

В отличие от оружия с традиционными боеприпасами, лазер не ограничен в количестве зарядов, что делает его более выгодной альтернативой. Оружие использует инфракрасное излучение, трекинговые системы и сенсоры для точного наведения в режиме реального времени. Лазер был установлен на бронемашину Wolfhound.

Как отметили в армии, технологию можно добавить в арсенал вооружений, которые используются на поле боя.