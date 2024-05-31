Британия сообщила об авиаударах по трем военным объектам хуситов

Объекты мятежников-хуситов, с которых они осуществляют нападения на торговые суда, стали целями очередной серии совместных авиаударов США и Великобритании по территории Йемена.

Объекты мятежников-хуситов, с которых они осуществляют нападения на торговые суда, стали целями очередной серии совместных авиаударов США и Великобритании по территории Йемена.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства.

"Британские силы приняли участие в совместной операции с силами США против военных объектов хуситов, чтобы лишить их возможности продолжать атаковать международное судоходство в Красном море и Аденском заливе", - сообщили в оборонном ведомстве.

"Разведка подтвердила, что два места вблизи Ходейды имеют отношение к нападению хуситов на суда, а ряд зданий был определен как места размещения объектов наземного управления БПЛА и хранения БПЛА очень дальнего радиуса действия, а также вооружения класса "земля - воздух", - говорится в заявлении. В Минобороны королевства сообщили также, что удары были нанесены по одному объекту к югу по побережью Йемена, который также использовался для атак на торговые суда.

Подчеркивается, что с британской стороны воздушные удары осуществлялись управляемыми бомбами Paveway IV с борта истребителей Typhoon королевских ВВС при поддержке самолета-заправщика Voyager. В Лондоне заверили, что "как всегда при планировании ударов была проявлена максимальная осторожность, чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения или невоенной инфраструктуры", и что именно по этой причине удары были нанесены в темное время суток.