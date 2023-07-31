Британия сообщила о приостановке помощи Нигеру после военного переворота

Правительство Великобритании приостановит реализацию долгосрочных программ помощи Нигеру на цели развития после военного переворота в стране.
Как передает
По его словам, Великобритания полностью поддерживает немедленные политические и экономические меры, объявленные сегодня Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS), и приостановит долгосрочную помощь Нигеру на цели развития.
"Однако мы продолжим оказывать важную гуманитарную помощь народу Нигера. Великобритания - ответственный партнер демократически избранного правительства Нигера", - сказано в заявлении.
В нем также говорится, что Великобритания призывает к немедленному возвращению к власти президента страны Мохамеда Базума для восстановления конституционного порядка.