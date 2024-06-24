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Британия сообщила о нападении на судно у берегов Йемена

Британия сообщила о нападении на судно у берегов Йемена Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского города Ништун.
Другие страны
24 июня 2024 г. 10:41
Британия сообщила о нападении на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского города Ништун.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении управления в соцсети "X".

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 246 морских милях (около 456 километров) к юго-востоку от Ништуна, Йемен", - сказано в сообщении. Инцидент классифицируется как нападение.

В ведомстве уточняют, что власти ведут расследование. UKMTO рекомендует судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

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Версия на английском языке UK reports ship attack off Yemen coast

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