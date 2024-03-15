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Британия собирается провести саммит Европейского политического сообщества в июле

Британия собирается провести саммит Европейского политического сообщества в июле Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается провести саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в июле.
Другие страны
15 марта 2024 г. 14:01
Британия собирается провести саммит Европейского политического сообщества в июле

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается провести саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в июле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала газета The Times.

Источники сообщили, что изначально предполагалось, что британское правительство назначит дату проведения саммита еще в начале года. Однако, по словам главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона, найти подходящее время для организации мероприятия оказалось непростой задачей. "Мы поняли, что в начале года был плотный поток из различных встреч на высоком уровне. В условиях большого количества саммитов найти подходящее время, чтобы собрать вместе лидеров, стало вызовом. Тем не менее мы очень близки к тому, чтобы преодолеть его", - заявил Кэмерон, выступая в Палате лордов британского парламента 12 марта.

По сведениям The Times, саммит, вероятно, состоится в июле на северо-западе Великобритании недалеко от Манчестера.

Как подчеркнул источник в британском правительстве, неопределенность вокруг мероприятия связана с тем, что Сунак хочет добиться практических результатов на нем, а не просто провести встречу.

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