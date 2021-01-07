Глава МВД Британии: Причиной беспорядков в США стали высказывания Трампа

По словам главы МВД Великобритании, президент США не способствовал скорому прекращению беспорядков у здания Конгресса

Видеообращение президента США Дональда Трампа к американским гражданам, в котором он вновь заявил об "украденных выборах" главы государства в ноябре прошлого года, спровоцировало беспорядки в Вашингтоне. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким мнением выступила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

"Насилие должно прекратиться, и он должен полностью осудить все происходящее. В этом вопросе не может быть иного мнения. Погибли люди, была стрельба, это ужасно. Подобному нет оправдания", - отметила глава британского МВД в интервью телеканалу Sky News. При этом Пател подчеркнула, что американский президент не способствовал скорому прекращению беспорядков у здания Конгресса США. "Вчера он сделал заявление, но это не привело к снижению напряженности. Нельзя допускать провокационные высказывания", - указала министр.

Ранее акты насилия в США осудил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвавший позорными действия сторонников Трампа, которые ворвались в здание Конгресса США.