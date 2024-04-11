Британия с 2025 года будет участвовать в учениях с Японией и США

Великобритания будет принимать участие в совместных учениях Японии и США в Индо-Тихоокеанском регионе с 2025 года.
Как передает Report, об этом объявил глава Минобороны королевства Грант Шэппс.
"Для всех, кто стремится подорвать основанный на правилах международный порядок, проведение совместных учений станет мощным сигналом о том, что расстояние - не помеха нашему сотрудничеству в сфере обороны, мы готовы ответить на любую угрозу в любой точке планеты", - говорится в заявлении министра.
В мае 2023 года правительство Соединенного Королевства объявило, что британская авианосная группа совершит второй после 2021 года поход в Индо-Тихоокеанский регион в 2025 году в целях "защиты мира и стабильности".