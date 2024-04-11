Британия с 2025 года будет участвовать в учениях с Японией и США

Британия с 2025 года будет участвовать в учениях с Японией и США

Великобритания будет принимать участие в совместных учениях Японии и США в Индо-Тихоокеанском регионе с 2025 года.

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