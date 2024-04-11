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Британия с 2025 года будет участвовать в учениях с Японией и США

Британия с 2025 года будет участвовать в учениях с Японией и США Великобритания будет принимать участие в совместных учениях Японии и США в Индо-Тихоокеанском регионе с 2025 года.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 00:21
Британия с 2025 года будет участвовать в учениях с Японией и США

Великобритания будет принимать участие в совместных учениях Японии и США в Индо-Тихоокеанском регионе с 2025 года.

Как передает Report, об этом объявил глава Минобороны королевства Грант Шэппс.

"Для всех, кто стремится подорвать основанный на правилах международный порядок, проведение совместных учений станет мощным сигналом о том, что расстояние - не помеха нашему сотрудничеству в сфере обороны, мы готовы ответить на любую угрозу в любой точке планеты", - говорится в заявлении министра.

В мае 2023 года правительство Соединенного Королевства объявило, что британская авианосная группа совершит второй после 2021 года поход в Индо-Тихоокеанский регион в 2025 году в целях "защиты мира и стабильности".

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