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Британия рекомендовала своим подданным воздержаться от поездок в Ливан

Британия рекомендовала своим подданным воздержаться от поездок в Ливан МИД Великобритании рекомендовал подданным королевства воздержаться от любых поездок в Ливан из-за резкого роста напряженности в регионе.
Другие страны
19 октября 2023 г. 04:39
Британия рекомендовала своим подданным воздержаться от поездок в Ливан

МИД Великобритании рекомендовал подданным королевства воздержаться от любых поездок в Ливан из-за резкого роста напряженности в регионе.

Как сообщает Report, ведомство распространило соответствующее уведомление.

В МИД также посоветовали находящимся в Ливане британцам как можно скорее покинуть его территорию, пока "коммерческие маршруты остаются доступны".

"В южной части Ливана на границе с Израилем идет обмен минометными, артиллерийскими и авиаударами. Напряженность очень высока, а обострение ситуации может оказаться внезапным, что может сказаться на маршрутах выезда из Ливана или ограничить их количество, - указали в МИД. - Существует также риск массовых волнений. 17 октября в стране прошли масштабные акции протеста у посольств, включая посольства США и Франции".

В ведомстве сообщили, что семьи работающих в Ливане британских дипломатов временно вернулись в Соединенное Королевство по соображениям безопасности. При этом отмечается, что посольство продолжает свою работу, включая оказание консульских услуг подданным.

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