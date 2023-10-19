Британия рекомендовала своим подданным воздержаться от поездок в Ливан

МИД Великобритании рекомендовал подданным королевства воздержаться от любых поездок в Ливан из-за резкого роста напряженности в регионе.

МИД Великобритании рекомендовал подданным королевства воздержаться от любых поездок в Ливан из-за резкого роста напряженности в регионе.

Как сообщает Report , ведомство распространило соответствующее уведомление.

В МИД также посоветовали находящимся в Ливане британцам как можно скорее покинуть его территорию, пока "коммерческие маршруты остаются доступны".

"В южной части Ливана на границе с Израилем идет обмен минометными, артиллерийскими и авиаударами. Напряженность очень высока, а обострение ситуации может оказаться внезапным, что может сказаться на маршрутах выезда из Ливана или ограничить их количество, - указали в МИД. - Существует также риск массовых волнений. 17 октября в стране прошли масштабные акции протеста у посольств, включая посольства США и Франции".

В ведомстве сообщили, что семьи работающих в Ливане британских дипломатов временно вернулись в Соединенное Королевство по соображениям безопасности. При этом отмечается, что посольство продолжает свою работу, включая оказание консульских услуг подданным.