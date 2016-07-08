​Британия разрешила женщинам воевать на линии фронта

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/Британки служат во многих боевых частях, в том числе в Афганистане. Женщинам-военнослужащим британской армии отныне разрешено участвовать в выполнении боевых задач на линии соприкосновения с противником, сообщает Report cо ссылкой на Би-Би-Си.

О снятии запрета на нахождение женщин на передовой премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон объявил на саммите НАТО в Варшаве.

Как пояснил Кэмерон, он последовал рекомендации начальника генштаба британской армии генерала Николаса Картера.

Согласно действовавшим до сих пор правилам прохождения военной службы в британской армии, женщины могли служить в боевых подразделениях и участвовать в боевых действиях, но с определенными ограничениями.

Например, воевать в качестве летчика, моряка или сапера женщины были вправе, а в качестве пехотинца или танкиста - в условиях возможного вступления с противником в ближний бой - нет.

В армиях США, Канады, Израиля и Австралии женщины могут выполнять боевые задачи наравне с мужчинами. Британия пополнила список этих стран.

В британской армии действуют очень строгие требования к кандидатам на службу в боевых пехотных подразделениях.

Недавнее исследование показало, что менее 5% военнослужащих-женщин смогут пройти отбор на должность пехотинца.

Например, новобранцы должны совершить на время марш-бросок на 8 миль (12,8 км) с вещмешком весом 25 килограммов, и это испытание считается одним из самых легких.