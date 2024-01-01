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Британия рассматривает возможность нанесения ударов по йеменским хуситам

Британия рассматривает возможность нанесения ударов по йеменским хуситам Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс рассматривает возможность нанесения авиаударов по йеменским хуситам в связи с их нападениями на грузовые суда в Красном море.
Другие страны
1 января 2024 г. 08:10
Британия рассматривает возможность нанесения ударов по йеменским хуситам

Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс рассматривает возможность нанесения авиаударов по йеменским хуситам в связи с их нападениями на грузовые суда в Красном море.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

"Великобритания совместно с США разрабатывают планы потенциальных военных ударов по проиранским хуситам в Йемене, чтобы противостоять их нападениям на судоходные маршруты, что вызывает хаос на мировых торговых путях", - говорится в публикации.

В частности, Шеппс сообщил, что США и Великобритания готовят беспрецедентное совместное заявление - "последнее устное предупреждение" хуситам, которое может быть опубликовано уже сегодня. При этом Лондон может отправить фрегат королевских ВМС Lancaster в Красное море для поддержки уже находящегося там эсминца Diamond.

Два высокопоставленных представителя министерства обороны США сообщили The Telegraph, что администрация президента США Джо Байдена не будет сообщать о своих военных планах заранее, но не исключили перспективы нанесения авиаударов в ближайшем будущем.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Yəməndəki husilərə zərbə endirməyi nəzərdən keçirir

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