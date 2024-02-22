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Британия расширила список запрещенного для экспорта в Россию оборудования

Британия расширила список запрещенного для экспорта в Россию оборудования Великобритания расширила перечень запрещенных к экспорту в Россию оборудования и технологий, которые могут использоваться Москвой в боевых действиях в Украине.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 20:08
Британия расширила список запрещенного для экспорта в Россию оборудования

Великобритания расширила перечень запрещенных к экспорту в Россию оборудования и технологий, которые могут использоваться Москвой в боевых действиях в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, список опубликован МИД Соединенного Королевства.

Под запрет попали обрабатывающие центры по работе с металлом, токарные станки, в том числе токарные центры с программным управлением, фрезерные станки по металлам с программным управлением, запчасти и детали к ранее включенному в список оборудованию.

"Россия стремится закупать запрещенные к поставкам товары, подобные тем, что указаны в этом списке, через страны, не входящие в санкции. Предприятия должны убедиться, что они учитывают эти риски. Предприятиям следует провести комплексную проверку, чтобы гарантировать, что конечным пунктом назначения этой продукции не является Россия", - предупреждает МИД королевства.

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