Британия расширила список запрещенного для экспорта в Россию оборудования

Великобритания расширила перечень запрещенных к экспорту в Россию оборудования и технологий, которые могут использоваться Москвой в боевых действиях в Украине.

Великобритания расширила перечень запрещенных к экспорту в Россию оборудования и технологий, которые могут использоваться Москвой в боевых действиях в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, список опубликован МИД Соединенного Королевства.

Под запрет попали обрабатывающие центры по работе с металлом, токарные станки, в том числе токарные центры с программным управлением, фрезерные станки по металлам с программным управлением, запчасти и детали к ранее включенному в список оборудованию.

"Россия стремится закупать запрещенные к поставкам товары, подобные тем, что указаны в этом списке, через страны, не входящие в санкции. Предприятия должны убедиться, что они учитывают эти риски. Предприятиям следует провести комплексную проверку, чтобы гарантировать, что конечным пунктом назначения этой продукции не является Россия", - предупреждает МИД королевства.