Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла Роберта Макэра на акции протеста в Тегеране "грубым и безосновательным нарушением международного права".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министра.

По словам Рааба, правительство Ирана находится "на перепутье".

"Оно может продолжить свой путь к получению статуса парии и сопутствующей политической и экономической изоляции или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь", - добавил глава МИД.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило о задержании на несколько часов Макэра, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране.