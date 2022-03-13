Британия проведет саммит стран Северной Европы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет 14-15 марта саммит с участием девяти стран Северной Европы, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил, для обсуждения общих угроз в сфере безопасности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет 14-15 марта саммит с участием девяти стран Северной Европы, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил, для обсуждения общих угроз в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что стороны обсудят "кризис в Украине", а также "долгосрочную энергетическую безопасность" и способы "оказания помощи Украине при восстановлении после войны". Кроме того, планируется поднять вопрос о кибербезопасности и мерах реагирования на "угрозы со стороны России на земле, в небе и в Северном и Балтийском морях".