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Британия проведет саммит стран Северной Европы

Британия проведет саммит стран Северной Европы Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет 14-15 марта саммит с участием девяти стран Северной Европы, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил, для обсуждения общих угроз в сфере безопасности.
Другие страны
13 марта 2022 г. 08:24
Британия проведет саммит стран Северной Европы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет 14-15 марта саммит с участием девяти стран Северной Европы, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил, для обсуждения общих угроз в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что стороны обсудят "кризис в Украине", а также "долгосрочную энергетическую безопасность" и способы "оказания помощи Украине при восстановлении после войны". Кроме того, планируется поднять вопрос о кибербезопасности и мерах реагирования на "угрозы со стороны России на земле, в небе и в Северном и Балтийском морях".

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