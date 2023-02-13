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Британия проведет анализ воздушного пространства из-за инцидента с аэростатом в США

Британия проведет анализ воздушного пространства из-за инцидента с аэростатом в США Министр обороны Великобритания Бен Уоллес заявил, что в стране будет проведена проверка безопасности воздушного пространства в связи с инцидентом с китайским аэростатом в США.
Другие страны
13 февраля 2023 г. 07:32
Британия проведет анализ воздушного пространства из-за инцидента с аэростатом в США

Министр обороны Великобритания Бен Уоллес заявил, что в стране будет проведена проверка безопасности воздушного пространства в связи с инцидентом с китайским аэростатом в США.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Telegraph.

"Великобритания и ее союзники изучат, что означают эти вторжения в воздушное пространство для нашей безопасности. Этот инцидент - еще одно свидетельство того, что ситуация с глобальными угрозами меняется в худшую сторону", - цитирует главу британского Минобороны газета.

Эти данные будут использованы для определения наличия или отсутствия необходимости внесения изменений в методы контроля за воздушным пространством Британии, отмечает издание.

По словам главы комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Алиша Кернса, США поделятся с Великобритании, а также Австралией, Канадой и Новой Зеландией, которые также входят в альянс "Пять глаз", собственными выводами о возможностях китайских воздушных шаров.

Она также добавила, что после этого будет проведена внутренняя проверка способности королевства идентифицировать, отслеживать, разрушать и уничтожать эти шары.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya öz hava təhlükəsizliyinin təhlilini aparacaq

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