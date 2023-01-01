Британия призвала Северную Корею отказаться от ракетно-ядерной программы

Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на недавние заявления лидера КНДР Ким Чен Ына, призвав Пхеньян заняться благосостоянием граждан вместо ракетных пусков.
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В пресс-службе указали на тот факт, что Северная Корея вновь нарушила резолюции Совета Безопасности ООН, запустив 1 января баллистическую ракету малой дальности.
В Лондоне призвал Пхеньян вернуться к нацеленному на улучшение благосостояния северокорейцев диалогу и прекратить "незаконное развитие ядерной и ракетной баллистической программ".
Ранее Ким Чен Ын поставил задачу разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая позволила бы в случае нападения немедленно нанести ответный ядерный удар.