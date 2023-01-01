Британия призвала Северную Корею отказаться от ракетно-ядерной программы

Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на недавние заявления лидера КНДР Ким Чен Ына, призвав Пхеньян заняться благосостоянием граждан вместо ракетных пусков.

Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на недавние заявления лидера КНДР Ким Чен Ына, призвав Пхеньян заняться благосостоянием граждан вместо ракетных пусков.

Как передает Report , официальное заявление ведомство опубликовано на его сайте.

В пресс-службе указали на тот факт, что Северная Корея вновь нарушила резолюции Совета Безопасности ООН, запустив 1 января баллистическую ракету малой дальности.

В Лондоне призвал Пхеньян вернуться к нацеленному на улучшение благосостояния северокорейцев диалогу и прекратить "незаконное развитие ядерной и ракетной баллистической программ".

Ранее Ким Чен Ын поставил задачу разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая позволила бы в случае нападения немедленно нанести ответный ядерный удар.