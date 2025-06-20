Британия призвала Иран продолжить дискуссии с США по итогам переговоров в Женеве

Иран и США должны продолжить переговоры по мирному урегулированию вопросов, касающихся ядерной программы Тегерана.

Иран и США должны продолжить переговоры по мирному урегулированию вопросов, касающихся ядерной программы Тегерана.

Как передает Report, об этом заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми по итогам переговоров глав МИД "евротройки" (Великобритания, Франция и ФРГ), состоявшихся сегодня в Женеве.

"Было важно провести эти обсуждения с Ираном. Мы ясно дали понять, что Иран не может иметь ядерное оружие. Мы заинтересованы в продолжении дискуссий и переговоров с Ираном, и мы призываем Иран продолжить переговоры с Соединенными Штатами", - сказал он.

По его мнению, в настоящий момент ситуация опасная, важно не допустить "региональной эскалации этого конфликта".