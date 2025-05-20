Британия приостановила торговые переговоры с Израилем из-за операции в Газе

Великобритания приостановила переговоры с Израилем о заключении соглашения о свободной торговле из-за новой операции израильской армии в секторе Газа.

Великобритания приостановила переговоры с Израилем о заключении соглашения о свободной торговле из-за новой операции израильской армии в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.

По его словам, Лондон пошел на такой шаг из-за того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху блокирует поставки гуманитарной помощи, а также расширяет боевые действия в анклаве.

Лэмми добавил, что в британский МИД будет вызван посол Израиля Ципи Хотовели.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет контролировать всю территорию сектора Газа и не позволит палестинскому движению ХАМАС "разграблять гуманитарную помощь".

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона". В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что эти действия направлены против "террористических организаций, расположенных в Газе".