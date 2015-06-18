Британия: при столкновении транспортеров пострадали 20 военных

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Около 20 британских военных получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения трех транспортеров в районе Солсбери-Плейн, сообщила полиция графства Уилтшир, информирует Reportсо ссылкой на Би-би-си.

По словам полицейских, сигнал о происшествии поступил от санитарной авиации в 18.30 по Лондонскому времени.

Сообщается, что четыре или пять человек получили серьезные травмы, а травмы еще 16 человек медики назвали "легкими".