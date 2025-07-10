Британия предоставит Украине свыше 5 тыс. зенитных ракет Thales

Великобритания подписала соглашение о поставке Украине более 5 000 зенитных ракет, произведенных компанией Thales.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте британского правительства.
Соглашение подразумевает, что страна в течение 19 лет будет производить для Украине ракеты общей стоимостью 2,5 млрд фунтов стерлингов.
Соглашение о ракетах для систем ПВО будет подписано на конференции по восстановлению Украины в Риме.
Также Великобритания предоставит Украине двустороннюю помощь на сумму до 283 млн фунтов стерлингов в течение 2026 года.