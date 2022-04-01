Британия предоставит Украине системы ПВО и артиллерию большей дальности

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что страна вместе с союзниками договорилась предоставить Украине больше летального вооружения, чтобы эффективно защищаться от российских войск.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что страна вместе с союзниками договорилась предоставить Украине больше летального вооружения, чтобы эффективно защищаться от российских войск.

Как передает Report , об этом сообщает The Guardian.

В помощь войдут системы воздушной и береговой охраны, артиллерия большей дальности, средства противодействия бронетехнике, а также широкая подготовка и материально-техническая поддержка.

"Сегодняшняя донорская конференция демонстрирует решимость международного сообщества поддержать Украину перед лицом незаконного и неспровоцированного вторжения России. Мы усиливаем нашу координацию, чтобы усилить эту военную поддержку и обеспечить усиление ВСУ", - заявил Уоллес.