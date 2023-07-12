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Британия предоставит Украине новую партию техники и снаряды для танков Challenger

Британия предоставит Украине новую партию техники и снаряды для танков Challenger В рамках нового пакета военной помощи Киеву Лондон отправит в Украину очередные партии оружия и боеприпасов.
Другие страны
12 июля 2023 г. 04:44
Британия предоставит Украине новую партию техники и снаряды для танков Challenger

В рамках нового пакета военной помощи Киеву Лондон отправит в Украину очередные партии оружия и боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявление канцелярии премьер-министра Великобритании.

Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств, включая боевые гусеничные машины разведки. Указывается, что транспортные средства британской армии будут переданы Киеву для подвоза боеприпасов и техники, эвакуации раненых солдат и восстановления поврежденных средств. Это является критически важным для украинского контрнаступления, подчеркнули в Лондоне.

Киеву также дополнительно предоставят тысячи дополнительных снарядов для британских танков Challenger 2, уже находящихся в Украине. Кроме того, 50 млн фунтов ($65 млн) будет выделено на ремонт ранее поставленной поврежденной британской военной техники.

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