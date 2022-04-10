Британия предоставит Украине дополнительное вооружение и кредитные гарантии

Великобритания направит в Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы в рамках очередного пакета военной помощи.

Великобритания направит в Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы в рамках очередного пакета военной помощи.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Премьер-министр представил новую программу военной помощи в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных систем для поддержки Украины в текущей критической фазе", - сказано в нем. Отмечается, что эти вооружения идут в дополнение к объявленным новым поставкам зенитных ракет Starstreak, 800 противотанковым управляемым ракетам и высокоточным барражирующим снарядам.

Кроме того, Джонсон сообщил о предоставлении Украине дополнительных кредитных гарантий в размере 500 млн долларов США по линии Всемирного банка. "Я дал ясно понять сегодня, что Соединенное Королевство непоколебимо поддерживает украинцев в их продолжающейся битве. Мы готовы помогать в долгосрочной перспективе", - сказал он. Подчеркивается, что всего Великобритания гарантировала Украине кредиты посредством международных банков развития на сумму до 1 млрд долларов США.