Британия предоставит Украине дальнобойное вооружение и обучит пилотов

Великобритания намерена передать Украине более дальнобойное вооружение.

Великобритания намерена передать Украине более дальнобойное вооружение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении главы британского правительства Риши Сунака.

Премьер-министр об этом заявит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сегодня прибудет в Лондон.

Кроме того, сообщается, что Великобритания расширит подготовку украинских военнослужащих, начав подготовку пилотов истребителей.

"Я горжусь тем, что сегодня мы расширим программу подготовки украинских сил, которая теперь, помимо солдат, будет распространяться на пилотов истребителей и морских пехотинцев", - сказано в заявлении со слов премьера.