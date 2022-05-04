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Британия предоставит Украине бронемашины для эвакуации гражданского населения

Британия предоставит Украине бронемашины для эвакуации гражданского населения Правительство Великобритании отправляет в Украину 13 бронированных машин для эвакуации людей из районов на востоке страны, которые находятся под обстрелами российских войск.
Другие страны
4 мая 2022 г. 06:18
Британия предоставит Украине бронемашины для эвакуации гражданского населения

Правительство Великобритании отправляет в Украину 13 бронированных машин для эвакуации людей из районов на востоке страны, которые находятся под обстрелами российских войск.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Эти машины также могут перевозить работников для восстановления критической инфраструктуры. Поставка этих транспортных средств является прямым ответом на запрос правительства Украины, заявили в британском кабинете министров.

"Это пожертвование бронетехники поможет защитить невинных украинцев, которые пытаются спастись от российских обстрелов, и поддержать украинских работников, которые выполняют жизненно важную работу", - сказала Трасс.

По данным британского правительства, транспортные средства начнут прибывать на восток Украины в ближайшие дни.

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