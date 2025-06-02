Британия построит 12 атомных подлодок для сдерживания РФ

Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России.
Как передает
Субмарины разработают в рамках военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Отмечается, что флот увеличат за счет подлодок типа SSN-AUKUS с ядерной силовой установкой и обычным вооружением. С конца 2030-х годов они заменят семь ударных подводных лодок класса Astute.
На программу создания ядерных боеголовок будет выделено 15 млрд долларов.
"Это позволит обеспечить безопасность Великобритании для будущих поколений и воплотить в жизнь План перемен", — говорится в сообщении.