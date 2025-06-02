О нас

Британия построит 12 атомных подлодок для сдерживания РФ

Британия построит 12 атомных подлодок для сдерживания РФ Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России.
Другие страны
2 июня 2025 г. 05:09
Британия построит 12 атомных подлодок для сдерживания РФ

Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Субмарины разработают в рамках военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Отмечается, что флот увеличат за счет подлодок типа SSN-AUKUS с ядерной силовой установкой и обычным вооружением. С конца 2030-х годов они заменят семь ударных подводных лодок класса Astute.

На программу создания ядерных боеголовок будет выделено 15 млрд долларов.

"Это позволит обеспечить безопасность Великобритании для будущих поколений и воплотить в жизнь План перемен", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

На выборах президента Польши поменялся лидер
На выборах президента Польши поменялся лидер
2 июня 2025 г. 04:21
В Колорадо неизвестный напал на участников шествия в поддержку Израиля
В Колорадо неизвестный напал на участников шествия в поддержку Израиля
2 июня 2025 г. 04:16
В Украине раскрыли детали представленного России меморандума
В Украине раскрыли детали представленного России меморандума
2 июня 2025 г. 03:16
ХАМАС заявил, что готов незамедлительно вернуться к переговорам по Газе
ХАМАС заявил, что готов незамедлительно вернуться к переговорам по Газе
2 июня 2025 г. 01:58
Рубио и Лавров обсудили мирные переговоры между Москвой и Киевом
Рубио и Лавров обсудили мирные переговоры между Москвой и Киевом
2 июня 2025 г. 01:29
Премьер-министр Судана распустил правительство
Премьер-министр Судана распустил правительство
2 июня 2025 г. 01:13
В Нигерии девять человек погибли при взрыве бомбы на автобусной остановке
В Нигерии девять человек погибли при взрыве бомбы на автобусной остановке
2 июня 2025 г. 00:40
Глава Минфина: США снизят риски по отдельным категориям товаров из КНР
Глава Минфина: США снизят риски по отдельным категориям товаров из КНР
1 июня 2025 г. 23:06
В Гамбурге задержали подозреваемого в поджоге больницы 72-летнего мужчину
В Гамбурге задержали подозреваемого в поджоге больницы 72-летнего мужчину
1 июня 2025 г. 22:13
СМИ: СБУ атаковала стратегическую авиацию ВКС РФ после ее крупнейшей передислокации
СМИ: СБУ атаковала стратегическую авиацию ВКС РФ после ее крупнейшей передислокации
1 июня 2025 г. 21:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi