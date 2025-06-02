Британия построит 12 атомных подлодок для сдерживания РФ

Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России.

Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Субмарины разработают в рамках военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Отмечается, что флот увеличат за счет подлодок типа SSN-AUKUS с ядерной силовой установкой и обычным вооружением. С конца 2030-х годов они заменят семь ударных подводных лодок класса Astute.

На программу создания ядерных боеголовок будет выделено 15 млрд долларов.

"Это позволит обеспечить безопасность Великобритании для будущих поколений и воплотить в жизнь План перемен", — говорится в сообщении.