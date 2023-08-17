Британия поставит Украине ПВО на 114 млн долларов

Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

Как передает Report , об этом сообщает агентство El Confidencial.

Один из контрактов был заключен с норвежской компанией Kongsberg. Его стоимость составляет 71 млн долларов и предусматривает поставки систем противодействия беспилотникам, также известных как UAS, которые военные могут дистанционно использовать для уничтожения БПЛА.

Беспилотные или управляемые на расстоянии разработки - достаточно широкая категория различных систем. Предусмотрена поставка устройств для радиоэлектронной борьбы, целенаправленного наведения для артиллерии и оборудования для ночных операций.

Примером оборудования, которое будет предоставлено в рамках соглашения, является система Cortex Typhon, которую можно быстро развернуть или передислоцировать.

Другие два соглашения также касаются противовоздушной обороны, однако, как отмечает издание, Министерство обороны Британии не предоставляло конкретных деталей.

Контракты заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который на сегодня собрал более 981 млн долларов со всего мира. Средства предназначены на летальную и нелетальную военную поддержку Украине.