Британия поставит Киеву подводные БПЛА

Великобритания передаст Украине средства для разминирования подходов к портам в Черном море для обеспечения вывоза зерна из страны.

Великобритания передаст Украине средства для разминирования подходов к портам в Черном море для обеспечения вывоза зерна из страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Всего будут поставлены шесть беспилотных подводных аппаратов: из них три будут взяты из запасов британских ВС, а остальные будут дополнительно закуплены Лондоном у оборонных компаний. Подобные аппараты способны действовать на глубине до 100 м, помогая выявлять местонахождение мин с помощью сенсоров.

Кроме того, Великобритания в ближайшие месяцы будет обучать военнослужащих ВМС Украины обращению с данными средствами в рамках трехнедельного курса совместно с Шестым флотом ВМС США. В Минобороны королевства уточнили, что первая группа украинских военнослужащих уже приступила к занятиям. "Это важное оборудование, и обучение поможет Украине обезопасить свои воды, облегчить вывоз зерна в другие страны, а также позволит нам поддержать ВСУ в защите береговой линии [Украины] и ее портов", - заявил британский министр обороны Бен Уоллес.