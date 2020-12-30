Британия подписала соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом

Премьер Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с ЕС после Brexit, которое было достигнуто на прошлой неделе.

Премьер Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с ЕС после Brexit, которое было достигнуто на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из трансляции телеканала Sky News.

Документ о заключении соглашения был доставлен из Брюсселя на Даунинг-стрит. Джонсон отметил, что готов к началу действия соглашения со следующей недели, а также поблагодарил представителей ЕС и Великобритании, работавших над сделкой.

"Я хочу выразить благодарность всем тем, кто работал над соглашением", - сказал он после подписания документа.

Ранее в среду палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия которого вступят в действие с 1 января.