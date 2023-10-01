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Британия подписала контракт стоимостью £4 млрд на строительство подлодки

Британия подписала контракт стоимостью £4 млрд на строительство подлодки Министерство обороны Великобритании в рамках программы по строительству подлодок SSN AUKUS заключило новый контракт на сумму £4 млрд ($4,8 млрд).
Другие страны
1 октября 2023 г. 22:48
Британия подписала контракт стоимостью £4 млрд на строительство подлодки

Министерство обороны Великобритании в рамках программы по строительству подлодок SSN AUKUS заключило новый контракт на сумму £4 млрд ($4,8 млрд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава ведомства Грант Шэппс на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

"Сегодня я могу объявить о том, что мы подписали контракт стоимостью £4 млрд с ведущими британскими компаниями, чтобы ускорить развитие наиболее мощных ударных подводных лодок в истории королевских ВМС", - сказал он.

В заявлении на сайте британского Минобороны говорится, что контракт был подписан с компаниями BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock Marine. Предполагается, что первая подлодка SSN AUKUS, которая представляет собой модификацию британской субмарины класса Astute, поступит на вооружение королевских ВМС в конце 2030-х годов.

AUKUS - партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности, созданное в 2021 году. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение других совместных военных разработок. Как ожидается, Австралия построит свою первую подлодку SSN AUKUS в начале 2040-х годов с помощью американских и британских технологий.

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