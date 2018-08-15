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    Британия подняла истребители над Черным морем из-за российских самолетов

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Два британских истребителя Eurofighter Typhoon в понедельник сопроводили российские Су-24 над акваторией Черного моря вблизи воздушного пространства НАТО. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, истребители подняли в воздух с авиабазы в Румынии из-за того, что "шесть российских самолетов Су-24 приблизились к пространству НАТО", отметили в ведомстве.

    В российском Минобороны заявили, что четыре самолета выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря и среди них не было ни одного Су-24.

    В ведомстве подчеркнули, что полеты морской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Кроме того, по информации военного ведомства, самолет одной из стран НАТО был на удалении более 30 километров и не приближался к российской авиации.

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